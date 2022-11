POL-GS: Pressemitteilung PK Oberharz vom 24.11.2022

Goslar (ots) - Am Dienstagnachmittag befuhr ein 45-jähriger Mann aus Altenau mit seinem Pkw die Kreuzung der Danziger Straße / Heinrich-Pieper-Straße aus Rtg. der Danziger Straße in Goslar, um nach links in die Heinrich-Pieper-Straße abzubiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 37-jährigen Mann aus Goslar in seinem Pkw. Dieser wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ...

mehr