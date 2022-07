LPI-GTH: Projektor und Musikbox entwendet

Ilmenau, Schwanitzstraße (Ilm-Kreis) (ots) - Am Freitag, den 29.07.2022 gegen 09:50 Uhr fuhr ein 68- jähriger Mercedesfahrer in die Schwanitzstraße in Ilmenau in Richtung Markt ein und übersah dabei einen rechts fahrenden 43-jährigen Audifahrer und touchierte diesen. Der unfallbedingte Sachschaden an beiden Fahrzeugen wurde mit ca. 12000,-EUR angegeben. (sg) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

