Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Schwelm (ots)

Am 14.01.2023, gegen 11.20 Uhr befuhr eine 29 -jährige Schwelmerin mit ihrem Ford Fiesta die Hattinger Straße in Schwelm. Im Verlauf einer Rechtskurve der Hattinger Straße, in Fahrtrichtung Hattingen kam die 29 Jährige mit dem Heck ihres Pkw in den Gegenverkehr und kollidiert dort mit einem VW Transporter. Im VW Transporter befanden sich zum Unfallzeitpunkt ein 43 -jähriger Hattinger und unter anderem zwei Kinder. Durch den Zusammenstoß wurden die 6 Jährige und 10 Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 9.000 Euro. Die leichtverletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden vor Ort durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt.

