Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit verletzter Person in Zeulenroda

Greiz (ots)

Zeulenroda: Polizei und Rettungsdienst rückten am gestrigen Donnerstag (24.03.2022) in die Pausaer Straße in Zeulenroda aus. Gegen 14.05 Uhr kam es hier zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Peugeot und einem Pkw Renault. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Fahrerin (41) des Peugeot die Pausaer Straße in Richtung Zeulenroda und kollidierte mit dem am Fahrbahnrand haltenden Renault. Die Fahrerin des Renault (56) wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Sie musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden beteiligten Fahrzeuge mussten aufgrund der Unfallschäden abgeschleppt werden. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (JMV)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell