Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Einbruch in Arztpraxis

66679 Losheim am See (ots)

Am 14.10.2022 wurde die Polizei Nordsaarland darüber in Kenntnis gesetzt, dass es in der Nacht vom 13.10.2022 zum 14.10.2022 zu einem Einbruch in einer Arztpraxis in der Straße Wolfsborn in Losheim am See gekommen sein soll. Im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass sich der oder die Täter durch Aufhebeln von Türen Zugang zu den Praxisräumen verschafften. Nachdem der oder die Täter einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag auffanden, verließen diese wieder die Arztpraxis. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum beschriebenen Einbruch oder sonstige Auffälligkeiten in der Nähe zur Praxis feststellen konnten, werden gebeten, sich bitte mit der Polizei Nordsaarland unter der Telefonnummer 06871-90010 in Verbindung zu setzen.

