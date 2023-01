Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Zwei Einbruchsdelikte in der Hülsenbecke

Ennepetal (ots)

Am Montag (16.01.) kam es zu einem vollendeten und einem versuchten Wohnungseinbruch in der Hülsenbecke. Zwischen 10:15 Uhr und 12:00 Uhr öffneten Unbekannte gewaltsam das Badezimmerfenster eines Einfamilienhauses und drangen so in die Räumlichkeiten ein. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten nach dem jetzigen Kenntnisstand Schmuck. In der Zeit von 13:45 Uhr bis 14:15 Uhr, versuchten Unbekannte in ein weiteres Haus in der Hülsenbecke einzubrechen. Sie manipulierten an dem Schloss der Hauseingangstür und beschädigten dies dabei. Das Öffnen der Tür gelang den Tätern aber nicht

