Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Öffentlichkeitsfahndungen nach Ladendiebstählen

Wetter/Hattingen (ots)

Wetter- Am 15.08. wurde ein bisher unbekannter Tatverdächtiger dabei beobachtet, wie er mehrere Parfümflaschen aus dem Regal eines Drogeriemarktes an der Carl-Bönnhoff-Straße nahm, diese in eine mitgeführte Tasche steckte und das Geschäft verließ, ohne zu bezahlen. Nun sind die Bilder der Überwachungskamera zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Wer kann Hinweise zu dem Ladendieb geben? https://polizei.nrw/fahndung/96070 Hattingen- Am 16.07. entwendeten unbekannte Täter in einer Drogeriefiliale in Hattingen diverse Kosmetikprodukte in einem vierstelligen Wert. Die Täter gingen dabei arbeitsteilig vor. Die Tat wurde gefilmt. Das Lichtbild zeigt die beiden unbekannten Täter. Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung der Tatverdächtigen führen? https://polizei.nrw/fahndung/95897

