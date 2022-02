Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Angefahrener Abschlepper schleppt Auto direkt ab

Oberhausen (ots)

Am Mittwoch, den 16.02.2022, gegen 09:00 Uhr ist eine Frau (20) auf einen Abschleppwagen aufgefahren und hat sich dabei verletzt.

Die junge Frau gab an, von der Vestischen Straße in die Hügelstraße eingebogen zu sein. Sie wollte den Kreuzungsbereich Hügelstraße/Hüttestraße überqueren. Als sie ihre Brille aus dem Fußraum des Autos aufzuheben wollte, verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr auf einen Abschleppwagen auf. Dabei verletzte sich die junge Frau und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von circa 5.000 Euro. Der angefahrene Abschleppwagen lud das beschädigte Auto direkt auf und entfernte es vom Unfallort.

