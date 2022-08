Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung durch Graffiti an Pkw

Schortens (ots)

Am 25.08.2022, um 18:30 Uhr stellte ein Geschädigter seinen Pkw auf dem Pendlerparkplatz am Bohlswarfer Weg in Schortens ab. Als er am Folgetag gegen 07:15 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass ein sog. Graffiti Tag mit Sprühfarbe am Pkw angebracht worden ist.

Zeugen die verdächtigen Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter 04461-92110 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

