Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Polizei sucht weißes KFZ nach Unfallflucht

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Nienburg bittet um Zeugenhinweise zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Samstag, den 02.07.2022, zwischen ca. 1.30 Uhr bis 14 Uhr auf dem Parkplatz an der Bahnhofstraße gegenüber der Esso-Tankstelle ereignete. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug könnte es sich um ein weißes KFZ handeln.

Der Geschädigte hatte seinen schwarzen BMW in der Nacht auf dem Parkplatz abgestellt. Als er am Samstagmittag zurückkehrte, fand er Beschädigungen an der rechten Heckstoßstange sowie am Auspuff vor, der Unfallverursacher war jedoch nicht mehr vor Ort. Nienburger Polizisten führten am Unfallort eine Spurensuche durch und entdeckten dabei auch weißen Lackabrieb, der vom unfallverursachenden Fahrzeug stammen dürfte.

Wer kann Hinweise zum Unfallgeschehen oder einem weißen KFZ auf dem Parkplatz zur o.g. Zeit geben? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Nienburg unter 05021/97780 entgegen.

