POL-RT: Mit Pfefferspray gesprüht; Telefonbetrüger am Werk; Verkehrsunfälle; Einbruch

Trochtelfingen (RT): Bei Streitigkeiten mit Pfefferspray gesprüht (Zeugenaufruf)

Im Rahmen einer Fasnetsveranstaltung in der Trochtelfinger Ortsmitte am Montagabend ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden ein 21-Jähriger, eine 20-Jährige und ein 18-Jähriger unvermittelt von einer Gruppe von circa neun Personen angegangen und in Streitigkeiten verwickelt, bei denen der 21-Jährige leicht verletzt wurde. Als sich die Geschädigten in Richtung der Straße "An der Bastei" entfernen wollten, soll ihnen die Gruppe gefolgt sein und Pfefferspray eingesetzt haben. Die 20-Jährige und der 18-Jährige wurden hierdurch ebenfalls verletzt. Die Tätergruppierung flüchtete daraufhin. Die Geschädigten mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Der Polizeiposten Alb hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter Telefon 07121/99180 erbeten. (ah)

Landkreis Esslingen/Stuttgart: Betrüger erbeuten hohen Bargeldbetrag (Zeugenaufruf/Warnhinweis)

Eine 52 Jahre alte Frau aus einer Gemeinde im Kreis Esslingen ist am Montag in die Fänge dreister Telefonbetrüger gekommen und um einen Bargeldbetrag im hohen fünfstelligen Bereich gebracht worden. Die Frau wurde durch einen sogenannten Schockanruf eines selbsternannten Polizeibeamten und eines vermeintlichen Oberstaatsanwalts aus Stuttgart in Angst und Schrecken versetzt, indem ihr vorgegaukelt wurde, ihr Sohn hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Um den Sohn vor einer angeblichen Gefängnisstrafe zu bewahren, müsste sie eine hohe Geldsumme als Kaution hinterlegen. Die 52-Jährige schenkte den Anrufern Glauben und übergab am Nachmittag, gegen 15.10 Uhr, im Kreuzungsbereich Gymnasium-/Hohe Straße in Stuttgart einem Abholer das geforderte Geld. Wenig später flog der Schwindel auf.

Von dem Abholer liegt folgende Beschreibung vor: Der Mann ist etwa 160 cm groß, zirka 30 bis 40 Jahre alt und hat eine untersetzte Figur. Der Unbekannte war komplett schwarz bekleidet und hatte eine Schiebermütze verkehrt herum getragen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Telefon 0711/3990-0 um sachdienliche Hinweise.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang: Wenn ein Anrufer, egal für wen er sich ausgibt, Geld und Wertsachen von Ihnen fordert, dann trauen Sie sich und legen sofort auf! (ms)

Esslingen (ES): Motorradfahrer schwer verletzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein 26 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagabend an der Einmündung "Weißer Stein" erlitten. Der 76 Jahre alte Lenker eines Renault Scenic wollte gegen 19.10 Uhr an der Einmündung nach links auf die L1150 in Richtung Baltmannsweiler abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigen Motorradfahrer, der mit seiner Honda auf der Landesstraße von Baltmannsweiler herkommend in Richtung Esslingen unterwegs war. Der 26-Jährige stürzte in der Folge zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn nach notärztlicher Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 9.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. Der Verkehr wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis etwa 21.45 Uhr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. (rn)

Filderstadt (ES): PKW ausgewichen und gestürzt

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen trug ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Montagmittag in Sielmingen davon. Der 31-Jährige fuhr gegen 12.15 Uhr mit seiner Kawasaki in der Neuhäuser Straße von Bernhausen herkommend in den dortigen Kreisverkehr ein. In diesem Moment fuhr der 47 Jahre alte Fahrer eines Daimler-Benz von der Bahnhofstraße kommend ebenfalls in den Kreisverkehr ein und übersah dabei den bevorrechtigten Motorradfahrer. Dieser konnte dem PKW noch ausweichen, stürzte jedoch in der Folge und wurde leicht verletzt. Der Sachschaden an seiner Maschine wird auf circa 1.500 Euro geschätzt. (ah)

Rottenburg (TÜ): Mit Pferd kollidiert

Ein Pferd ist bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Dienstag so schwer verletzt worden, dass es noch vor Ort von seinen Qualen erlöst werden musste. Ein 26 Jahre alter Autofahrer war gegen 1.45 Uhr mit seinem BMW auf der L389 von Bodelshausen kommend in Richtung Hemmendorf unterwegs, als kurz vor dem Ortseingang ein freilaufendes Pferd die Fahrbahn kreuzte und mit dem Pkw zusammenstieß. Der BMW-Lenker blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Sein Wagen, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. (rn)

Rottenburg (TÜ): Einbrecher auf Baustelle unterwegs

Ein Einbrecher hat sich in der Zeit von Montag, 16.15 Uhr, bis Dienstag, 6.45 Uhr, auf einer Baustelle in der Maieräckerstraße in Rottenburg zu schaffen gemacht. Der Unbekannte hebelte mehrere Baucontainer auf und entwendete ein Tachometer, einen Akkubohrer sowie ein Lasermessgerät. Die hochwertigen Geräte haben einen Wert von etwa 25.000 Euro. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

