Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebstahl aus parkendem Wagen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Münsterstraße; Tatzeit: 20.11.2022, zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr;

Einen Rucksack hat ein Unbekannter am Sonntag in Bocholt aus einem geparkten Lkw gestohlen. Das Fahrzeug hatte an der Münsterstraße gestanden, wo sich das Geschehen zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr abgespielt hat. Ein Zeuge fand das Diebesgut einige Stunden später auf einem Parkplatz an der Don-Bosco-Straße. Es fehlte das Bargeld Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell