Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Unfallflucht

Pedelecfahrer von Traktor touchiert

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Heideweg;

Unfallzeit: 18.11.2022, 10.30 Uhr;

Leichte Verletzung zog sich ein 82 Jahre alter Fahrradfahrer am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf dem Heideweg zu. Nach Angaben des 82-Jährigen sei ihm ein roter Traktor entgegengekommen, dieser sei in Schlangenlinie gefahren. Als sie auf einer Höhe waren, sei es zum seitlichen Kontakt gekommen, so dass er in den Graben gestürzt sei. Der Traktorfahrer habe seine Fahrt ohne anzuhalten fortgesetzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561) 9260. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell