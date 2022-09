Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfallgeschädigter Pkw gesucht

Gifhorn (ots)

Bereits am Mittwoch, den 07.09.2022, gegen 15:10 Uhr befuhr eine 59-Jährige mit ihrem Pkw Dodge die Celler Straße, von der Lüneburger Straße kommend, in Fahrtrichtung Stadthallenkreisel. In einer leichten Rechtskurve auf Höhe der Celler Straße Nr. 6, touchierte sie mit ihrem Pkw einen ordnungsgemäß, in einer Parkbucht parkenden, dunkelgrauen Pkw.

Den Schaden an ihrem Dodge, am rechten Außenspiegel, bemerkte die 59-Jährige erst im Nachgang und informierte unverzüglich die Polizei.

Der mutmaßlich beschädigte Pkw konnte von den eingesetzten Beamten nicht mehr am Unfallort angetroffen werden.

Mögliche Zeugen und/oder der Geschädigte des geparkten Pkw werden gebeten sich bei der Polizei Gifhorn, unter 05371 980 0, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell