Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche nach Verkehrsunfällen

Gifhorn (ots)

Am Donnerstag, den 08.09.2022, gegen 12:00 Uhr beschädigte ein, vermutlich brauner VW Touran mit Gifhorner Kennzeichen, ein Verkehrszeichen. Der Pkw befuhr die Hauptstraße aus Richtung Wagenhoff kommend, stieß dann mit dem Verkehrszeichen auf der dortigen Verkehrsinsel zusammen und setzte seine Fahrt über die Bundesstraße 4 hinweg in den Krümmeweg fort.

Am Sonntag, den 11.09.2022, befuhr ein weißer Transporter, mit ausländischem Kennzeichen (PL), die Sauerbruchstraße in Gifhorn. Gegen 09:10 Uhr stieß der Transporter in einer Linkskurve gegen einen geparkten Daimler in schwarz. Am Daimler entstand dabei ein Sachschaden von schätzungsweise 1000 Euro auf Höhe des hinteren linken Kotflügels. Der weiße Transporter müsste nun rechtsseitig Unfallschäden aufweisen.

In beiden Fällen sucht die Polizei Gifhorn Zeugen oder Hinweisgeber die sachdienlichen Angaben zu den Verkehrsunfällen machen können. Hinweise nimmt die Polizei Gifhorn unter 05371 980 0 entgegen.

