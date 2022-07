POL-HA: Von der Straße abgekommen und gegen Verkehrsschild gefahren

Hagen-Mitte (ots) - In der Grabenstraße brachen Unbekannte am Mittwoch (06.07.2022) zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses ein. An der Tür einer dritten Wohnung scheiterten sie - am Rahmen waren jedoch deutliche Hebelspuren erkennbar - Teile waren herausgesplittert und lagen auf dem Boden. Eine 27-Jährige hatte die Polizei verständigt, als sie sah, dass ihre Wohnungstür offen ...

mehr