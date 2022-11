Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Abgestellter Wagen entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, An der Königsmühle; Tatzeit: zwischen 19.11.2022, 16.00 Uhr, und 20.11.2022, 12.00 Uhr;

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende in Bocholt einen Pkw entwendet. Der blau lackierte Toyota Avensis mit BOR-Kennzeichen hatte auf einem Firmengrundstück an der Straße "An der Königsmühle" gestanden. Der Diebstahl hat sich dort zwischen Samstag, 16.00 Uhr, und Sonntag, 12.00 Uhr, zugetragen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to)

