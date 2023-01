Polizei Hagen

POL-HA: 54-Jähriger bei Verkehrsunfall in Altenhagen schwer verletzt

Hagen-Altenhagen (ots)

Ein 54-jähriger Autofahrer wurde am Montagabend (30.01.2023) bei einem Verkehrsunfall in Altenhagen schwer verletzt. Gegen 19.30 Uhr fuhr ein 20-jähriger Mann mit seinem schwarzen Opel über die Freiligrathstraße in Richtung Brinkstraße. An der Kreuzung zur Alexanderstraße wollte er nach links abbiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah er dabei den entgegenkommenden grünen Fiat des 54-Jährigen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Autos. Dabei wurde der Fahrer des Fiat schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Sein PKW musste abgeschleppt werden. Der 20-Jährige sowie seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizeibeamte Teile der Fuhrparkstraße und der Brinkstraße. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell