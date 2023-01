POL-BN: Nach Verkehrskontrolle in Bonn-Beuel - Ermittlungen gegen Fahrer wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und aufgrund des Verdachts der Drogeneinwirkung

Bonn (ots) - Am 16.01.2023, gegen 20:00 Uhr, kam es auf der Ahrstraße in Bonn-Plittersdorf zu einem Einbruch in ein Reihenhaus. Nach der Spurenlage hatten sich Unbekannte durch das gewaltsame Öffnen eines Kellerfensters Zugang in die Raüme verschafft. Nachdem ein Nachbar durch die Geräuschentwicklung aufmerksam ...

mehr