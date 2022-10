Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Maskierte Männer vom aufmerksamen Nachbarn vertrieben

Rommerskirchen (ots)

Am Mittwoch (05.10.), gegen 22:05 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer Nachbar auf der Feldstraße in Rommerskirchen, wie zwei maskierte Männer versucht haben, den PKW des Nachbarn, einen Audi A6, zu öffnen. Die mutmaßlichen Tatverdächtigten sollen jeweils mit einer Ski-Maske maskiert gewesen sein. Als der Nachbar die Unbekannten ansprach, entfernten sich diese vom Fahrzeug. Sie sollen in einen silbernen BMW in Richtung B477 weggefahren sein.

Die beiden Unbekannten konnten wie folgt beschrieben werden: ein Tatverdächtigter soll über 190 Zentimeter groß und schlank gewesen sein. Der zweite Tatverdächtigte soll kleiner als 190 Zentimeter sein. Einer soll mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen haben.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer Hinweise auf die mutmaßlichen Tatverdächtigen geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell