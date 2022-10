Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe stehlen PKW aus Einfahrt

Dormagen (ots)

Am Mittwochmorgen (05.10), gegen 07:00 Uhr, konnte ein Dormagener seinen Augen nicht trauen. Eigentlich sollte in seiner Hauseinfahrt auf der Hardenbergstraße sein Fahrzeug stehen, welches er am Abend zuvor (04.10), gegen 22:00 Uhr, dort abgestellt hatte. Doch das Fahrzeug wurde über Nacht von unbekannten Tätern unbemerkt entwendet. Zum Tatzeitpunkt hatte der Audi SQ7 das Kennzeichen NE-S 7917.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs machen können, werden gebeten sich unter 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell