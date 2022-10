Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vermeintliche Wasserwerker beim Versuch gescheitert

Grevenbroich (ots)

Am Dienstag (04.10), gegen 12:30 Uhr, klingelte ein vermeintlicher Wasserwerker an der Türe der 79-jährigen Grevenbroicherin. Er gab an, er müsse aufgrund eines Schadenfalls die Wasserleitungen kontrollieren. Im Badezimmer forderte er die lebensältere Dame auf das Wasser aufzudrehen und den Duschkopf festzuhalten. Der unbekannte Tatverdächtigte schloss die Badezimmertüre und begab sich ins Wohnzimmer. Die Seniorin handelte sofort und öffnete die Badezimmertüre. In der kurzen Zeit hatten sich zwei weitere vermeintliche Wasserwerker Zutritt verschafft. Sie verwies die Männer aus ihrer Wohnung. Beim Verlassen der Wohnung wollten sich die Unbekannten noch 500 Euro wechseln lassen. Die Seniorin verneinte diese Aufforderung und die mutmaßlichen Tatverdächtigten entfernten sich in unbekannte Richtung.

Sie konnten wie folgt beschrieben werden: Die drei Männer sollen zwischen 20 und 40 Jahre alt sein, deutsch mit Akzent gesprochen haben und sollen einen "Blaumann" und graue Arbeitsanzüge getragen haben. Der mutmaßliche Tatverdächtigte im grauen Arbeitsanzug soll ein rotes Telefon bei sich getragen haben. Auffallend war außerdem die Auswahl der Schuhe. Diese sollen nicht zum Arbeitsanzug gepasst haben.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Der beste Schutz gegen Betrugsversuche dieser Art ist, die Tricks der Kriminellen zu kennen. Informationen zu den unterschiedlichen Maschen finden Sie in der Broschüre "Klüger gegen Betrüger", die Sie auch im Internet abrufen können: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/klueger-gegen-betrueger-gemeinsam-gegen-trickbetrueger-im-einsatz

