Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrzeugführer nach Kontrolle festgenommen

Jüchen (ots)

Polizeibeamte der Polizeiwache Jüchen kontrollierten am Dienstagnachmittag (04.10.) um 15:15 Uhr in Jüchen-Hackhausen einen Fahrzeugführer. Bei der Kontrolle des 19-Jährigen stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem wirkte der Fahrzeugführer als stünde er unter Einfluss von Drogen. Ein durchgeführter Drogentest brachte die Gewissheit. Er hatte vor Antritt seiner Fahrt Drogen konsumiert, daher wurde ihm auf einer Polizeidienststelle eine Blutprobe zur Bestimmung der Drogenart entnommen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen vor Ort, konnte bei ihm eine nicht geringe Menge Drogen aufgefunden werden. Die Kennzeichen, welche an dem Fahrzeug hingen, wurden in der Nacht von Freitag (30.09.) auf Samstag (01.10.) in Grevenbroich-Noithausen entwendet. Ob das Fahrzeug dem Fahrzeugführer gehört, oder wie er in den Besitz dieses gekommen ist, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Der Fahrzeugführer muss sich unter anderem wegen Handels von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, Kennzeichendiebstahls, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren ohne Versicherungsschutz verantworten. Der 19-Jährige wurde vor Ort durch die Polizei festgenommen und am Mittwoch (05.10.) einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, somit bleibt der junge Mann in Untersuchungshaft.

Das Verkehrskommissariat in Grevenbroich und das Kriminalkommissariat 24 haben die Ermittlungen übernommen und prüfen ob der Täter für weitere Straftaten in Frage kommt.

