POL-PPWP: Schmierfinken gesucht

Kaiserslautern (ots) - Eine umfangreiche Kontrolle hat die Polizei am Freitag in der Innenstadt durchgeführt. Polizeibeamte der Polizeiinspektionen 1 und 2 und des "Haus des Jugendrechts" waren gemeinsam vom frühen Abend bis in die Nacht hinein im Bereich Mall "K in Lautern" Rathausvorplatz, Fußgängerzone und Altstadt unterwegs. Die Einsatzkräfte kontrollierten zwischen 16 und 24 Uhr mehr als 130 Personen. Dabei ...

mehr