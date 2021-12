Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verdächtige Personen im Bereich KL-Einsiedlerhof

Kaiserslautern (ots)

Am Samstagabend, gegen 22:30 Uhr, machten sich in der Weilerbacher Straße drei Personen an geparkten Fahrzeugen zu schaffen. Ein Zeuge beobachtete dies und verständigte die Polizei. Bei Eintreffen der Streife er-griffen die Personen die Flucht, wurden aber kurz später in der Nähe gestellt und einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass es sich bei ihnen um Heranwachsende im Alter von 20 und 21 Jahren aus Landstuhl und Weilerbach handelte. Bislang meldete sich ein Geschädigter, dem eine Sporttasche aus seinem unverschlossenen Fahrzeug entwendet wurde. Die Tasche wurde später im Bereich des nahegelegenen Bahnhaltepunkts auf-gefunden.

Wer kann Angaben zu dem Verhalten der Personen machen? Wer hat Unregelmäßigkeiten an seinem PKW festgestellt?|me

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell