Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in Gaststätte

Idar-Oberstein (ots)

Am Samstag, den 09.07.2022 kam es vermutlich gegen 05.20 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Gaststätte in der Hauptstraße 584 im Stadtteil Oberstein. Die bislang unbekannten Täter drangen durch Einschlagen eines Fensters in die Gaststätte ein. Dort brachen sie zwei Geldspielautomaten sowie einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Zur Höhe des Diebesguts können zurzeit keine Angaben gemacht werden, die Sachschadenshöhe dürfte im unteren fünfstelligen Eurobereich liegen. Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell