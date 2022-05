Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigung an PKW und Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Obrigheim (Pfalz) (ots)

Am Samstag, 21.05.22, gegen 11:00 Uhr meldete ein Anwohner, dass in der Mühlheimer Hauptstraße ein beschädigter PKW stehen würde. Vor Ort bestätigte sich dies; unbekannte Täter hatten in unmittelbarer Nähe zum geschädigten PKW einen Gullydeckel ausgehoben und damit die Heckscheibe des Fahrzeugs eingeworfen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung an PKW und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Grünstadt.

