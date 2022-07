POL-PDTR: L46- Verkehrsunfall mit verletzter Person- Fahrerin alkoholisiert

Idar-Oberstein (ots) - In der Nacht vom 08.07.2022 auf den 09.07.2022 gegen 00:30 Uhr kam es in der Hauptstraße in Veitsrodt zu mehrere Sachbeschädigungen. Der bislang unbekannte Täter ging die Straße fußläufig in Richtung Vollmersbach, wobei er unter anderem auf angrenzenden Anwesen befindliche Gegenstände mutwillig beschädigt. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Rückfragen bitte ...

mehr