POL-PDTR: Veitsrodt, Hauptstraße: mehrere Sachbeschädigungen

Idar-Oberstein (ots) - Am 08.07.2022 kam es auf dem Parkplatz gegenüber des Augenzentrums in der Eichenwaldstraße in Göttschied zu einer Sachbeschädigung an einem dort parkenden PKW. In dem Zeitraum zwischen 07:30 Uhr und 13:00 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person die Beifahrerseite eines dunkelfarbigen Opel Corsas und hinterließ hierbei mehrere ...

mehr