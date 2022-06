POL-PPWP: Alarmanlage vertreibt Diebe

Kaiserslautern (ots) - Ein Zeuge hat in der Nacht zum Freitag in der Merkurstraße zwei Einbrecher beobachtet, als sie aus einem Fenster kletterten. Er alarmierte die Polizei. Wie sich herausstellte waren die Diebe in ein Restaurant eingebrochen. Sie stahlen Bargeld und mindestens drei Flaschen mit alkoholhaltigen Getränken. Mit ihrer Beute flüchteten sie in Richtung Vogelwoogstraße. Polizeistreifen fahndeten nach den Tätern - erfolglos. Die Polizei leitete ein ...

mehr