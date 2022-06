Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Restaurant

Kaiserslautern (ots)

Ein Zeuge hat in der Nacht zum Freitag in der Merkurstraße zwei Einbrecher beobachtet, als sie aus einem Fenster kletterten. Er alarmierte die Polizei. Wie sich herausstellte waren die Diebe in ein Restaurant eingebrochen. Sie stahlen Bargeld und mindestens drei Flaschen mit alkoholhaltigen Getränken. Mit ihrer Beute flüchteten sie in Richtung Vogelwoogstraße. Polizeistreifen fahndeten nach den Tätern - erfolglos. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und sicherte Spuren. Die Beamten bitten um Hinweise: Wem sind die Verdächtigen aufgefallen? Die Täter sind zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß. Der kleinere war unter anderem mit einer hellen Hose (möglicherweise handelte es sich um ein Jeans) und einer dunklen Jacke gekleidet. Der Unbekannte ist von schlanker, sportlicher Statur. Sein etwas größerer Komplize wirkt ebenfalls schlank und sportlich. Er war mit einer dunklen Hose und einer dunkelfarbenen Jacke bekleidet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

