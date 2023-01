Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Vorhaller Firma - Diensthund und Hubschrauber zur Fahndung nach Tätern eingesetzt

Hagen-Vorhalle (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag (27.01.2023) auf Samstag in ein Firmengebäude in Vorhalle ein. Gegen 01.45 Uhr wurde der Polizei ein Einbruchalarm an einer Firma in der Schwerter Straße gemeldet. Die Beamten umstellten das Gebäude und erkannten dabei eine eingeschlagene Fensterscheibe. Eine Durchsuchung des Bürotraktes nach möglichen Tätern, bei der auch ein Diensthund eingesetzt wurde, verlief ohne Erfolg. Für die unmittelbar eingeleitete Fahndung forderte die Hagener Polizei einen Hubschrauber zur Unterstützung an. Auch diese verlief erfolglos. Innerhalb des Firmengebäudes stellten die Polizisten durchwühlte Schubladen und Schränke fest. Eine Auflistung möglicher Tatbeute steht derzeit noch aus. Die Kripo übernahm noch am Tatort die weitere Ermittlungsarbeit. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

