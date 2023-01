Polizei Hagen

POL-HA: Polizei nimmt Randalierer in Gewahrsam

Hagen-Haspe (ots)

Nachdem ein 48-Jähriger vor einer Kneipe randalierte, nahmen Polizisten den Hagener am Samstag (28.01.) in Gewahrsam. Gegen 18.30 Uhr war der Mann in der Berliner Straße in einer Gaststätte. Nachdem ihm aufgrund seines Verhaltens ein Hausverbot erteilt wurde und er vor die Tür gebracht werden musste, schlug der Hagener vor die Eingangstür. Auch Polizisten konnten den Mann nicht beruhigen. Er schrie weiter herum und randalierte. Er weigerte sich darüber hinaus seine Personalien anzugeben. Einen Ausweis hatte er nicht bei sich. Der 48-Jährige erhielt einen Platzverweis, dem er jedoch nicht nachkam. Er musste dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Auch hier randalierte er und verweigerte einen Atemalkoholtest. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell