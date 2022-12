Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Solarmodule - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Am Dienstag (13.12.) bemerkte ein 55-jähriger Mann aus Bad Salzuflen gegen 10.40 Uhr, dass bisher unbekannte Täter eine Baustelle an der Salzufler Straße angegangen haben. Der 55-Jährige stellte fest, dass der oder die unbekannten Täter insgesamt 16 Solarmodule von der Baustelle entwendet haben. Diese haben einen Gesamtwert von rund 2000 Euro. Als der Mann letztmalig am Montag, gegen 15.30 Uhr an seiner Baustelle war, waren die Solarmodule noch vorhanden. Die Polizei bittet daher Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

