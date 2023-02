Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Farbschmiererei an Polizeidienstgebäude

Lingen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (13./14.02.2023) kam es an einem Fensterrahmen am Polizeidienstgebäude im Brockhauser Weg zu einer Farbschmiererei.

Die Art und Weise der Farbschmiererei lässt den Schluss zu, dass die Täterschaft eine abneigende Haltung gegenüber staatliche Einrichtungen und ihren Bediensteten hat. Die Polizei bearbeitet den Sachverhalt in der Abteilung des polizeilichen Staatsschutzes. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

In naher Vergangenheit wurden sowohl an Stromkästen im Brockhauser Weg / Nordstraße als auch an der Mauer der Bahnunterführung (Nordstraße / Willy-Brandt-Ring) weitere Farbschmierereien mit Ähnlichkeiten hinsichtlich der Motive, der Ausführung und des Schriftbild wie am Polizeidienstgebäude festgestellt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 87-0 in Verbindung zu setzen. / eot

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell