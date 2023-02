Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur zur Pressemeldung vom 23.02.2023/00:32 Uhr, Kollision mit Gegenverkehr fordert eine Verletzte und hohen Sachschaden

Reutlingen (ots)

Der Wochentag und die Uhrzeit wurden nicht angegeben. Wir bitten dies zu entschuldigen und nachfolgende Pressemeldung zu verwenden:

Balingen (ZAK): Kollision mit Gegenverkehr fordert eine Verletzte und hohen Sachschaden

Der 57-jährige Ford-Lenker befährt am Mittwochabend kurz nach 19:00 Uhr die B463 von Balingen kommend in Richtung Albstadt. Auf Höhe von Weilstetten kam der 57-Jährige aus bislang unbekannten Gründen in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort teilfrontal mit einem entgegenkommenden BMW. Der Ford geriet dadurch ins Schleudern und prallte noch gegen die Schutzplanken. Die 61-jährige BMW- Lenkerin erlitt durch die Kollision schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Klinikum eingeliefert. Der 57-jährige Ford-Lenker blieb unverletzt. An dem Pkw Ford als auch an dem Pkw BMW entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 40.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten durch ein Unternehmen abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die B463 in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Die Straßenmeisterei befand sich zur Fahrbahnreinigung im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell