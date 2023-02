Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Orientierungshilfe für Sehbehinderte zerstört

Rövershagen (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Rostock wurde am 02.02.2023 um 13:10 Uhr durch die 3 S - Zentrale Rostock der Deutschen Bahn AG informiert, dass am Bahnhof Rövershagen eine Sachbeschädigung begangen wurde. Vor Ort stellten die Bundespolizisten fest, dass das am Bahnsteig des Gleis 3 installierte Bodenleitsystem für Menschen mit einer Sehbehinderung beschädigt wurde. Unbekannte Täter haben 14 Bodenindikatoren aus dem Boden herausgerissen und weggeworfen. Da diese als Orientierungshilfe für Menschen mit Beeinträchtigung vorgesehen sind und somit dem öffentlichen Nutzen dienen, hat die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung gegen Unbekannt eingeleitet. Die Tatzeit und die Höhe des entstandenen Schadens bleiben zu ermitteln.

