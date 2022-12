POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots) - Bottrop In der Nacht zu Mittwoch brachen Unbekannte in ein Schulgebäude an der Paßstraße ein. An zwei Stellen wurden Fenster aufgehebelt. Nach ersten Erkenntnissen waren die Täter zwar im Gebäude, konnten aber keine Beute machen. Ebenfalls in der Nacht zu Mittwoch wurde in eine Schule an der Friedrich-Ebert-Straße eingebrochen. Hier wurde die Tür zu einem Klassenzimmer aufgebrochen und die ...

