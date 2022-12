Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Dorsten: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

In der Nacht zu Mittwoch brachen Unbekannte in ein Schulgebäude an der Paßstraße ein. An zwei Stellen wurden Fenster aufgehebelt. Nach ersten Erkenntnissen waren die Täter zwar im Gebäude, konnten aber keine Beute machen.

Ebenfalls in der Nacht zu Mittwoch wurde in eine Schule an der Friedrich-Ebert-Straße eingebrochen. Hier wurde die Tür zu einem Klassenzimmer aufgebrochen und die Klassenkasse entwendet.

Hinweise zu den Tätern liegen in beiden Fällen nicht vor.

Dorsten

Zwischen Dienstag 17:00 Uhr und Mittwoch 08:00 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Emingstraße ein. Um in das Haus zu gelangen brachen sie mit Gewalt die Terrassentür auf. Sie suchten in den einzelnen Räumen nach Beute. Ob etwas entwendet wurde steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

