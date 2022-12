Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Dorsten

Am Perlsteinring hebelten unbekannte Täter die Terrassentür zu einer Doppelhaushälfte auf. Der Einbruch passierte am Dienstag zwischen 17:00 Uhr und 19:30 Uhr. Die Täter durchsuchten die Räume nach Beute. Was gestohlen wurde konnte noch nicht gesagt werden. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Recklinghausen

Am Dienstagnachmittag, gegen 17:15 Uhr, öffnete ein unbekannter Mann ein auf Kipp stehendes Fenster am Beisinger Weg. Auf diesem Weg gelangte er in das Schlafzimmer und erbeutete Schmuck und Bargeld. Die Bewohnerin hörte Geräusche aus dem Raum. Sie bemerkte den Täter - der ergriff sofort die Flucht durch das Fenster. Personenbeschreibung: männlich, ca. 1,80m groß und schwarz gekleidet

Hinweise zu den Einbrüchen melden Sie bitte der Polizei unter der 0800 2361 111.

