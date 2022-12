POL-RE: Recklinghausen: Beim Abbiegen Radfahrer angefahren

Recklinghausen (ots) - Marl: Auf dem Eichendorffweg sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster zum Garten auf und durchsuchten dann mehrere Räume nach Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Der Einbruch wurde am Montagmittag festgestellt, die Tat selbst kann schon am vergangenen Wochenende passiert sein. Gladbeck: Auf der Barbarastraße wollten in der Nacht auf ...

