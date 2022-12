POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots) - Am Montagabend, um 18:45 Uhr, wollte ein 43-jähriger Autofahrer aus Datteln an der Castroper Straße vom Fahrbahnrand aus in den fließenden Verkehr einfahren. Dabei stieß er mit einem 81-jährigen Autofahrer aus Datteln zusammen. Der 81-Jährige und seine 79-jährige Beifahrerin mussten mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt ...

