Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Einbrecher kommen durch den Garten oder das Treppenhaus - Wohnungseinbruchsradar für Oberhausen

Oberhausen (ots)

Wenn auch nicht so aktiv wie in den Jahren vor unserem erfolgreichen Kampf gegen die Wohnungseinbrecher, legen die Kriminellen jetzt wieder etwas zu!

Sie schleichen im Schutz der Dunkelheit, auch schon in den frühen Morgenstunden (!), durch schlecht einsehbare Gärten oder Hinterhöfe, um dort Terrassentüren oder Fenster, wie bei der angezeigten Tat auf der Beethovenstraße, aufzubrechen. Auch Balkone in den unteren Etagen sind, wie bei den angezeigten Taten auf der Wewelstraße und Beethovenstraße, dabei keine Hindernisse.

Mehrfamilienhäuser stehen immer noch ganz oben auf der Liste der Wohnungseinbrecher, obwohl wir seit Jahren die Bewohner warnen und bitten:

"Öffnen Sie Unbekannten nicht unkontrolliert die Haustür!"

Trotzdem können Kriminelle offensichtlich noch immer problemlos in die Treppenhäuser eindringen und sich dann ungestört die Wohnungen von Nachbarn aussuchen, die sie aufbrechen und durchwühlen wollen. Genau das taten sie auf der Lothringer Straße, Duisburger Straße und Hochstraße.

In der vergangenen Woche scheiterte in Oberhausen keiner der insgesamt sieben angezeigten Wohnungseinbrüche.

Einfache Verhaltensregeln stoppen kriminellen Wohnungseinbrecher

Schließen Sie Fenster auch in den oberen Etagen! "Auf Kipp" sind sie für akrobatische Einbrecher oftmals kein Problem, sondern eine "gute Gelegenheit" und Gelegenheit macht Diebe.

Beleuchten Sie die hinteren, meist dunklen Haus- oder Gartenbereiche! Gerade in diesen Wochen und Monaten verschaffen sich Kriminelle über Gärten oder rückwärtige Grundstücksbereiche Zutritt zu Häusern und Wohnungen.

Schließen Sie Wohnungstüren ab! Zugezogene Wohnungstüren sind für fingerfertige Einbrecher keine Herausforderung. Das Schloss wird in wenigen Sekunden geöffnet.

Fremde kontrollieren, die in Ihr Treppenhaus wollen! Werden Kriminelle unkontrolliert die Hauseingangstüren geöffnet, suchen sie sich ungestört Wohnungen von Nachbarn aus, die sie aufbrechen und durchwühlen wollen.

Hauseingangstüren verschlossen halten! Müssen Einbrecher nicht einmal mehr klingeln, um in Ihr Treppenhaus einzudringen, haben sie ganz leichtes Spiel bei ihrem kriminellen Treiben.

Wachsame Nachbarn und technisch gut gesicherte Häuser sind nach wie vor die wichtigsten Bausteine in unserem erfolgreichen Kampf gegen Wohnungseinbrecher und jetzt wichtiger denn je.

Polizisten brauchen die Augen und Ohren aller Oberhausener und Oberhausenerinnen und appellieren:

- teilen Sie uns Ihre verdächtigen Wahrnehmungen sofort über Notruf 110 mit

- sichern Sie Ihre 4-Wände und

- lassen Sie keine Fremden in das Treppenhaus

Streifenwagen und Zivilfahnder sind aber auch rund um die Uhr in Ihrer Nachbarschaft unterwegs und brauchen Ihre Augen und Ohren. Bitte unterstützen Sie uns im täglichen Kampf gegen alle Kriminellen und informieren uns bei verdächtigen Wahrnehmungen in Ihrer Nachbarschaft sofort per Notruf 110.

Wir kommen dann sofort und klären das - VERSPROCHEN!

