Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Blitzermeldung - Nicht nur Raser sollten hier aufpassen!

Oberhausen (ots)

An unseren zahlreichen Geschwindigkeitsmessstellen, die wir täglich in Oberhausen besetzen, gehen uns nicht nur Raser "ins Netz". Zahlreiche andere Verkehrsverstöße und Straftaten werden so, ebenfalls täglich, auch aufgedeckt.

Karnevalsdienstag (1.3.) war am Abend ein 20-jähriger Oberhausener mit seinem nicht versicherten und nicht beleuchteten E-Scooter auf der Stöckmannstraße unterwegs. Als Polizisten ihn kontrollierten, fielen ihnen seine erweiterten Pupillen und die leicht geröteten Bindehäute sofort auf. Ein durchgeführter Drogentest vor Ort verlief positiv auf Amphetamine und Metamphetamine.

Ihm wurde zur Beweissicherung auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen wurde und

+ Anzeigen wegen Drogenbesitz, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahren unter BTM

+ mindestens 500 Euro Bußgeld, plus zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot.

Kurz vorher überprüften Polizisten einen 52-jährigen Opel-Fahrer auf der Duisburger Straße. Auch er hatte glasige Augen sowie leicht gerötete Bindehäute. Der Oberhausener war bereits im Zusammenhang mit wegen BTM-Delikten in Erscheinung und stand auch diesmal, das ließ ein Drogentest vermuten, unter Kokain-, Cannabis-, Amphetamin- und/oder Metamphetamineinfluß.

Auch ihm wurde zur Beweissicherung eine Blutprobe entnommen und

+ Anzeigen wegen Drogenbesitz und Fahren unter BTM

+ mindestens 500 Euro Bußgeld, plus zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot.

Zwischendurch überprüften andere Polizisten einen 30-jährigen LKW-Fahrer auf der Konrad-Adenauer-Alle, da dieser offensichtlich zu schwer beladen war. Anstatt der zulässigen 3,5 Tonnen wog der dänische LKW aber über 4,7 Tonnen, was eine Überladung von 34 % bedeutete.

Die Reifen berührten bereits aufgrund der hohen Überladung die Radkästen, außerdem waren die Blattfedern deutlich nach oben durchgedrückt, was ebenfalls auf eine deutliche Überladung hinweist. Gleichzeitig war die Bodenfreiheit der Traverse am Heck deutlich niedriger als bei normaler Ladung.

Kostenpunkt laut Bußgeldkatalog: 235 Euro.

Dieser wurde verdoppelt, da augenscheinlich Vorsatz vorlag.

Somit war inklusive Gebühren ein Betrag von über 490 Euro fällig, die vom Fahrer (gleichzeitig Halter) vor Ort beglichen wurden.

Eine weitere Überladung am gleichen Tag übergab eine 15% -Überladung die "lediglich" ein Verwarnungsgeld (35 EUR) zur Folge hatte.

Wir sind schon gespannt, was wir in der kommenden Woche alles so auf unseren Straßen entdecken...

Geschwindigkeitskontrollstellen sind auch hier vorgeplant:

Montag 07.03.2022

Würpembergstraße / Weberstraße

Dienstag 08.03.2022

Skagerrakstraße

Mittwoch 09.03.2022

Neukölner Straße

Donnerstag 10.03.2022

Graßhofstraße

Freitag 11.03.2022

Flügelstraße

Es gibt aber eine ganz simple Strategie, um unliebsame Zusammenkünfte von vorne herein auszuschließen:

Beachten Sie immer und überall die gültigen Verkehrsvorschriften!

