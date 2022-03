Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Grundloser Angriff

Oberhausen (ots)

Am 28.02.2022, gegen 18:00 Uhr ist ein Mann (18) von drei Männern grundlos geschlagen und bedroht worden.

Ein Mann gab an, er sei im Bereich der Nohlstraße von drei Personen grundlos beleidigt und angegriffen worden. Einer der Männer schlug ihn, während ein anderer mit einem Messer drohte. Anschließend flüchteten die Männer in Richtung Helmholtz-Straße. Der Angegriffene verständigte die Polizei. Eine schnell eintreffende Streife konnte die drei Männer in der näheren Umgebung feststellen und anhalten. Die Personalien der Männer wurden festgestellt, ein Alkoholtest durchgeführt, eine erste Befragung durchgeführt und Strafanzeige erstattet. Sie äußerten sich nicht zum Tatvorwurf. Die Ermittlungen dauern an.

