POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Datteln

Auf der Ohmstraße kam es 03.12.2022 zwischen 10.00 Uhr und 12.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein grauer Kia Ceed wurde von einem unbekannten Fahrzeugführer an der Fahrerseite beschädigt. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den flüchtigen Verursacher liegen nicht vor.

Castrop-Rauxel

Auf dem REWE-Parkplatz an der Recklinghauser Straße wurde am Sonntag zwischen 9:15 Uhr und 9:30 Uhr ein schwarzer Volvo XC40 auf der Beifahrerseite beschädigt. Der Verursacher ist unerkannt vom Unfallort geflüchtet, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der entstandene Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

Dorsten

Gestern zwischen 1:00 Uhr und 16:00 Uhr wurde auf der Freiheitsstraße ein blauer Mercedes C 220 im Frontbereich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3500 Euro. Der Unfallverursacher ist vom Unfallort geflüchtet, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten.

Gladbeck

Auf der Adlerstraße in Gladbeck kam es am Montag zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Unfallverursacher den am Straßenrand geparkten grauen Audi A6 linksseitig am Heck. Es liegen keine Hinweise auf einen möglichen Unfallverursacher oder mögliche Unfallzeugen vor. Der entstandene Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Die Tatzeit liegt zwischen 16:00 Uhr und 16:15 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizei Recklinghausen unter 0800 2361 111 entgegen.

