Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - In Firmen eingebrochen

Lathen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag gegen 1.40 Uhr in eine Firma an der Von-Arenberg-Straße in Lathen eingebrochen. Sie beschädigten ein Fenster und gelangten so in die Räume, die sie anschließend durchsuchten. Die Täter entwendeten Bargeld. In derselben Nacht kam es in Lathen zu weiteren Einbrüchen. In der Straße Mühlentannen sowie in der Straße Am Steinschlag sind bislang unbekannte Täter in die Räume von drei dort ansässigen Firmen eingebrochen. Sie verschafften sich auch hier jeweils durch ein Fenster gewaltsam Zugang zu den Räumen und durchsuchten diese. Dabei hatten sie es ebenfalls auf Bargeld abgesehen. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Ob die vier Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei in Lathen unter der Rufnummer 05933/924570 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell