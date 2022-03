Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Raub gesucht

Nordhorn (ots)

Am 03. Januar gegen 11.00 Uhr wurde in Nordhorn in der Straße Gildehauser Weg das Fahrrad einer 59-Jährigen gewaltsam entwendet. Ein unbekannter älterer Mann stieß die Frau auf dem Parkplatz eines Geschäftes zur Seite und entwendete das schwarze Damen-E-Bike der Marke "Pegasus Solero E7"´. Der Täter wird als circa 175 bis 185 groß beschrieben. Er hat braune Augen sowie graue Haare und trug eine braune Kappe sowie schwarze Stiefel. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Nordhorn unter 05921 / 3090 in Verbindung zu setzen.

