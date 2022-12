POL-RE: Recklinghausen: Tatverdächtiger nach Raub festgenommen

Recklinghausen (ots) - Am Dienstag Abend, gegen 22:10Uhr, betraten zwei bisher unbekannte Täter eine Gaststätte in der Gladbecker Innenstadt (Horster Straße). Unter Vorhalt eines Messers bedrohten sie die Angestellte und raubten Geld aus der Kasse. Mit der Beute flüchteten sie anschließend in Richtung Innenstadt. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: ...

