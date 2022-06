Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Erolzheim - Einbrecher machen Beute

Über das Pfingstwochenende waren Unbekannte in Erolzheim unterwegs

Ulm (ots)

Die Taten ereigneten sich in der Lindenstraße und Nelkenstraße. In der Lindenstraße stand ein Renault. Unbekannte schlugen eine hintere Scheibe ein und öffneten die Hecktür. In dem Fahrzeug befanden sich mehrere hochwertige Elektrowerkzeuge. Diese nahmen die Unbekannten mit. In der Nelkenstraße brachen Unbekannte einen Baucontainer auf. Dort befanden sich ebenfalls Werkzeuge die nun fehlen. Die Polizei sicherte die Spuren. Der Polizeiposten Ochsenhausen (Telefon 07352/202050) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Vorbeugung: Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

